Uuringutes on leitud, et regulaarselt pähkleid söövatel inimestel on kõrgem serotoniinitase. Serotoniin on aine, mis annab meile õnnetunde ja muudab meid rõõmsameelseks, seega lisa erinevaid pähkleid lahke käega oma argiroogadesse, et sügismasendus sind kimbutama ei pääseks. Vaata ideid!