FOTOD ja MENÜÜ | MasterChefi staarid Jana ja Jarno lükkasid eksklusiivse õhtusöögiga ümber kõik eestlaste väärarusaamad Aasia toidust

Jarno: Aasia toidu vastu huvi tekkis juba Soomes elades umbes 20 aastat tagasi. Eestis sel ajal häid Aasia toidu restorane ei olnud või vähemalt ei osanud ma neid leida. Helsingis olid aga need väga lihtsalt leitavad ning maitsekombinatsioonid ja -elamused, mis sealt sain, tekitasid tugeva kire selle köögi vastu. Aasia on väga lai mõiste ja seal on väga palju erinevaid toidukultuure. Minu suurimaks lemmikuks hetkel on siiski Korea köök.