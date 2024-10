Armastatud kampaania „Ilu mõte“ pakub laia tootevalikut kuni 50% soodsamalt

Suurepärased allahindlused tervitavad sind tuntud brändide tootevalikus

Uus Pantene sari Emily in Paris on samuti 40% soodsam ja kodumaise brändi Nurme juuksehooldustooted –35%. Suurepäraste hindadega on ka populaarsed juuksehooldustooted brändidelt Syoss, Garnier, Head&Shoulders, Ecoforia, Aussie, Hask, Ice Professional jt.

Näohooldustoodete puhul on Maxima klientide poolt armastatud brändid näiteks L’Oréal ja Garnier, mis pakuvad laia tootevalikut erinevatele soovidele. On selleks siis rohkem pingul ja ühtlasem või hoopis tervem ning säravam nahk. Häid pakkumisi leiab mõlema brändi tootevalikust. Apteegikosmeetika brändidest on tuntud Neutrogena, mille tooteid leiab Maxima XXX-kauplustest (Tallinnas Haaberstis ja Linnamäel ning Pärnus) – need on kampaania raames 35% soodsamad. Kiidetud on ka Saksa brändi Kräuterhof näokreeme ja seerumeid, mida saab hetkel soetada 30% soodsamalt. Suurepärased tooted koduseks näonaha poputamiseks on ka näomaskid, näiteks Puredermi maskid saad kampaaniast lausa 40% soodsamalt, kuid valikus on ka populaarsete Korea brändide tooteid, mida tasub proovida.