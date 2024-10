KUULA | „Tervis toidust“: Toidutalumatus - moehaigus või tõsine konditsioon?

Sellele teemale aitab selgust leida kogenud koolitaja, toitumisnõustaja- ja terapeut ning MTÜ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni asutajaliige Sirli Kivisaar, kes puutus esimest korda toidutalumatusega kokku isiklikel keerulistel põhjustel juba 19 aastat tagasi, mil teatavasti leidus poelettidel väga vähe eritoite ning toidutalumatuste testimine oli lapsekingades. See kogemus oligi miski, mis juhatas Sirli esimeste seas Eestis toitumisteraapia, ravitoitumise ning toidutalumatuse testideni.Täna on Sirli talumatusega seotud nii palju, et majandab kogu pere toidulauda, kus on kõikidel pereliikmetel peale tema kas allergia või talumatus mõnele toiduainele.