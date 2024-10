Planeeri, roteeri, varu mõistlikult: tuletame meelde, millised tooted võiks olla igas koduses kriisivarus

Käitumisteadlane ja psühholoog Andero Uusberg, kes oli ka üks valitsuse teadusnõukogu liikmetest eriolukorra ajal, leiab, et Eesti inimesed on viimaste kriiside kogemuste najal muutunud ratsionaalsemaks ootamatuteks olukordadeks valmistumisel. „Inimese aeg ja keskendumisvõimalused on piiratud. Nii kaua, kui inimese psüühika jaoks on millegi saabumise tõenäosus kaduvväike, ei ole sinna optimaalne oma aega ja keskendumist investeerida. Riskide adekvaatne ennustamine on ka ebameeldiv, seetõttu on inimesed sageli veidi optimistlikumad, kui oleks põhjust. Samas, kui millestki on palju avalikkuses juttu, siis tunnetatud tõenäosus inimeste peades kasvab – see võib olla ka selle taga, miks Eesti inimesed on varasemast rohkem ootamatusteks valmis,“ näeb Uusberg.