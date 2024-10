Baltimaade parimad sommeljeed tulevad Eestist: Mikk Parre ja Aleksei Pogrebnoi olid teistest peajagu üle

„Finaal oli keeruline, kuid väga põnev, sest üheksa ülesande lahendamine võistlusolukorras nõuab heade teadmiste kõrval ka head närvi. Pika traditsiooniga suurvõistlus Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix on andnud tugeva tõuke siinse sommeljeekultuuri arengusse. Maailma suurvõistlustel on Baltimaade võistlejad jõudnud korduvalt kõrgetele kohtadele ning valitsev maailmameister on ju lätlane Raimonds Tomsons,“ ütles Mikk Parre, kes krooniti laupäeva õhtul Baltimaade parimaks sommeljeeks.