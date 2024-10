HÄÄLETA | Ärileht ja Oma Maitse otsivad parimaid söögikohti!

Eesti toidukohtade valik on kirju ja restoranid püüavad pakkuda väga erinevas hinnaklassis roogasid. Aina selgemini tuleb esile vajadus mitte üksnes nende restoranide järele, kuhu minnakse tavaliselt midagi tähistama või aega veetma, vaid järjest suuremat nõudlust on näha ka kaasa haaravatavate ampsude ja kiiret lõunat pakkuvate toidukohtade järele. Väga head kohvi pakkuvaid kohvikuid on ka üksjagu ja värskete saiakeste lõhn on meie linnades tagasi. Ehedat pitsat ei paku vaid üks paigake üle Eesti, vaid neid saab kokku lugeda juba rohkem kui kahe käe sõrmedel. Niisiis, ole hea ja aita meil valida lemmikkohti, kus sina käid söömas – olgu siis sõprade, pere ja lastega või töökaaslastega või kust haarad kaasa kiire söögikorra, kui päevatundidest kipub väheks jääma.