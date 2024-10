Tore ajalugu: kuidas glasuurjuustukesest sai legendaarne kohuke ja pakendile kõigile tuttav kassipilt?

„See oli 1996. aasta suve lõpp, täpsemalt augustikuu, kui esimesed legendaarsed kassipildiga kohukesed tootmisliinilt poelettidele jõudsid,“ meenutab tollane AS Kohuke juhataja ja tänane teadusasutuse TFTAK nõukogu esimees Aavo Sõrmus. Legendaarne kohuke on täna niivõrd populaarne, et sellel kujutatud kassipilti on inimesed endale isegi tätoveerida lasknud. Pakendis oleva toote sündimise lugu on aga võrdlemisi huvitav.