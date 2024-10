OOTAMATU LAHENDUS! Bonduelle’i abil sünnib maitsev roog valguskiirusel!

Bonduelle’i väljakutse on iseenesest lihtne: koka ees on kast, kus on sees kolm toodet. Neist ühe peab ta valima ja selle abil toidu ka valmistama. Aga mis on see roog ja mis on see Bonduelle’i tooraine - seda ei tea enne valikut mitte keegi. Õnneks on Bonduelle’i abil võimalik teha absoluutselt kõike ning samuti on Wesse showköögis olemas kõik vajalik absoluutselt iga roa tegemiseks. Vaata videot ja pärast proovi seda teha ka kodus!