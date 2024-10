KUULA | Vala välja!: Kalev Kesküla terroir ehk mis on saanud Eesti veiniajakirjandusest?

Liina ütleb, et Kalevi suurim oskus veinidest kirjutamisel oli tema filoloogitaust, mis tähendas, et sama palju, kui ühe artikli kirjutamine oli veinitutvustus, oli see ka kirjanduslik ettevõtmine, et teha seda võimalikult lopsakalt, kaunilt ja lõbusalt. Eks see tõmbas ka tähelepanu, sest Kalevi iganädalasi veinikirjutisi ahmiti nagu uppumisel õhku. Tavaline oli, et selvehallide veiniriiulite ees patseerisid inimesed, ajalehest välja lõigatud Kalevi artikkel näpus.