Õli spreipudelis – milleks?

Elu on näidanud, et kes kord spreiõli proovib, see enam kokkamist teisiti ette ei kujutagi. Pihustatav õli ei voola pärast kasutamist pudelikülgedele ning pudel ja käed jäävad puhtaks. Lisaks jaotub pihustatav õli ühtlasemalt, seda ei pea laiali ajama ja väheneb õlikogus toidus.