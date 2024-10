KUULA | Toidupoe tagatoas: Rimiga koostöös loodud kogu maailmas unikaalne toidukaart on edulugu

Vastutustundliku ettevõtluse juhi sõnul ostetakse toidukaardiga enim liha- ja piimatooteid, leiba, saia, värskeid puu- ja köögivilju ning jõuluperioodil kasvas hüppeliselt ka magusa osakaal. Batsi sõnul viitab just värskete toorainete osakaal sellele, et inimesed teevad ise kodus süüa. Ta kinnitab, et ostjate seas on populaarsed näiteks Rimi Smart kaubamärgiga omamärgitooted, mis on soodsad, samas kvaliteetsed.