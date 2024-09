Kui palju siis tegelikult Maximast eestimaist toidukaupa leiab?

Maxima kohta on levinud eksiarvamus, et müüakse ainult imporditud kaupa. Selle eksiarvamuse kummutamiseks vaatasime veidi numbritesse sisse ja toome teieni täpsema ülevaate, millistelt tootegrupilettidelt Maximast leiab Eesti brände kõige rohkem. Kokkuvõtvalt saab öelda, et koostööd kodumaiste tootjate ja brändidega tehakse väga palju ning sortimendi valikul lähtutakse alati kliendi eelistustest. Maxima valikust võib praegu leida ligi 490 Eesti brändi tooteid. Seega on Eesti tootjate kaup sortimendis vastavalt klientide eelistusele hästi esindatud ning see laialt levinud arvamus siiski tõele ei vasta.

Sortimendi koostamisel lähtub meie ostuosakond eelkõige sellest, et erinevad kliendisegmendid ja hinnaklassid oleksid tootevaliku lõikes kaetud, kuid loomulikult ka müüginumbritest, mis näitavad, mida kliendid osta eelistavad. Kõige suurem Eesti brändide osakaal Maxima sortimendis on kondiitri- ja kulinaariatoodete seas, kus need on vastavalt 88% ning 98% kogu valikust. Järgmised kategooriad, kus Eesti brändide osakaal on suur: lihatooted (71%), toores liha ja linnuliha (69%), piimatooted 50%) ja leiva-saialised (46%).

Kui vaadelda klientide ostukäitumist, siis näeme, et kõige enam eelistatakse Eesti brände just piimatoodete (Eesti brändide müügi osakaal 67%), leiva-saialiste (60%) ja lihatoodete seas (75%). Samuti eelistavad kliendid selgelt ka Eesti brände näiteks šokolaadikommide puhul. Loomulikult on Eesti brändide eelistuste tipus ka eelnevalt mainitud kondiitri- ja kulinaariatooted, kuid nende puhul on sortimendis importkauba osakaal väga väike ning see seletab ka numbreid. Lisaks näeme ka seda, et Eesti brände eelistatakse külmutatud toodete puhul, just külmutatud liha ja linnulihatoodete (müügi osakaal Eesti brändidel 80%), külmutatud jahutoodete (59%) ning jäätise puhul (52%).