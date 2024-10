Uuenduslik baar Tartu südames: kokteilid, mida on lihtne nautida ja peaaegu võimatu kritiseerida

Aastaid nii Tartu kui ka kogu Eesti baarinduse tipus toimetanud baarmen Regeri Zoo on aastatega laagerdanud oma stiili ja idee üheks kontseptsiooniks, mis lähemal uurimisel on korraga keeruline ning lihtne. Tohutu mõtte ja arendustöö ning filosoofia tulemus on kokteilid, mida on lihtne nautida ja peaaegu võimatu kritiseerida. Ideed on läbi sõelutud, maitsed läbi komponeeritud ja menüü 18 kokteili hulgast leiab alati selle, mis õhtusse, meeleolusse või tundeulma sobitub.