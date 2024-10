Wachau oru veinileiud: kes pole Kremsi ja Melki vahel Doonau jõe veerel ringi jalutanud, pole päriselt elanud ja maailma näinud

Peamiselt oli selle töö võtnud enda õlule sommeljee Aivar Vipper, kes aastaid rääkinud kogu Põhja-Austria pisikestest apellatsioonidest ülivõrdes ja andnud selle tõestamiseks maitsta veine, mis seda ka kinnitasid. Lisaks sellele süvenes uudishimu uurida, mida teevad austerlased lemmikmarjast ’Rieslingist’ ja mis imemari on ’Grüner Veltliner’, et see aina enam nii veiniajakirjanduses kui ka inimeste huulil prevaleerib.