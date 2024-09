Gurmaanid, lugema! Toidumessil jagati auhindu aasta parimatele kokaraamatutele

„Eesti Peakokkade lugu: Sbornikust Michelinini“ (EPÜ) jutustab lahti Eesti toidumaailma – restoranide ja kokkade - arengu kolmekümne aasta vältel läbi kuuekümne viie peakoka silmade, mida rikastavad toidukriitiku tähelepanekud ning 53 retsepti minevikust ja tänapäevast. Eesti toidu kõrgkultuuri lugu algab ajast, mil nõukogudeaegsete restoranide keskmes oli retseptikogumik sbornik, ning viib meid tänapäeva, mil Eesti restoranimaastikku valgustavad Michelini tähed. See on isuäratav lugemine, mis säriseb põnevusest kui täiskiirusel töötav restoraniköök tipptunni kuumuses.

Kokaraamatute võistlusel pälvis teise koha Olga Kaju ja Triinu Paaveri raamat „Ainult küpsised“ (Varrak AS), kuhu on kokku kogutud enam kui 90 nostalgilist ja modernset küpsiseretsepti. Loe Oma Maitse arvustust: „Ainult küpsised“, kus arvame raamatu kohta nii: : „Fotod on terves raamatus imeilusad ja ahvatlevad. Kiitust väärib ka autorite kannatlikkus guugeldada võimalikult palju, teha oma valikud ja kõiki neid küpsiseid siis pildi peale valmistada, st toimivust Eesti oludes katsetada. Küllap seetõttu, et üks autoreist on semiootik, saab põhjalikult süveneda ka küpsiste ajaloolisse tausta: killuke siit, teine sealt maailma otsast. Boonusena leiab lõpust tuttavaid retroküpsiseid. Tulevastele kokaraamatutele viitab ehk rabarberi-peekoniküpsiste katsetus, kuna retsepti koostamisel on mänginud suurt rolli tehisaru Bing. Üleüldse ongi kogu raamatus näha suurt tegijate õhinat ja katsetuslusti.“