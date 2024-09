KUULA | „Tervis toidust“: Laste teadliku toitumise saladused - kuidas suunata last looma häid toitumisharjumusi

Külas on laste toitumisele spetsialiseerunud toitumisnõustaja ning koolitaja Tuuli Taimur, kellel on ka isiklik kogemus valiva sööjaga ning just seetõttu on laste toitumise teema talle nii südamelähedane. Seega jagab Tuuli episoodis nii oma laialdasi teadmisi kui ka läbiproovitud ja toimivaid praktikaid.