RETSEPT | Proovi teistmoodi kohvielamust – hommikusmuutina

Kas teadsid, et kohvil on tegelikult veel üks imevõime peale meie äratamise? Kohv muudab meie tuju heaks. Täpsemalt sisaldab kohv naturaalseid aineid, mis tõstavad meie dopamiinitaset. See „hea tunde“ hormoon aitab meil tunda end rahulikuma ja õnnelikumana. See on põhjus, miks kohv annab sinu hommikutele mõnusa tõuke.