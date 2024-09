Rootsi kestliku toidu eestkõneleja Fia Gulliksson: fine dining on eilne päev, tõelised foodie’d on nõus palju raha maksma ausa ja südamega tehtud toidu eest

Fia Gulliksson on Skandinaavia köögi asjatundja, mitmete toiduga seotud ürituste ja algatuste eestvedaja, produtsent, kestliku kulinaaria guru ja ettevõtja. Aastal 2000 asutas Gulliksson ettevõtte Food in Action, mis on toonud turule mitmeid edukaid algatusi ja jätkusuutlikke brände nagu The Great Nordic Feast, Eat Up Food Walks, Flowfood ja Jazzkoket. Toidu ja kestlikkuse eestkõnelejana on Gulliksson viinud Rootsi südames asuva Jämtlandi kulinaariamaailma tippu. Gulliksson juhtis aastaid Rootsi populaarset toidu- ja kokandussaadet MENY. Praegu peab ta maarestorani Sikåsköket ja maheteesid tootvat ettevõtet. Kõige selle kõrvalt jõuab Gulliksson ka väga palju reisida, ta on võtnud enda missiooniks julgustada ettevõtjaid suuremale kestlikkusele. Eestiga seob seda tegusat naist LaSpa spaahotell, mille konsultant Gulliksson on. Eestisse tuli naine seekord septembrikuise Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) turismikonverentsi raames ning leidis hetke mahti ka Oma Maitsega juttu puhuda.