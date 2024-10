Oma Maitse pannitesti pannid aasta hiljem: milline on täiesti kasutuskõlbmatu, millise üle saab olla meeldivalt üllatunud?

Hinnad pannide all on need, millega me möödunud aastal need ostsime. Kõik pannid on olnud nüüd üle aasta igapäevases kasutuses Oma Maitse toimetuse peredes, mis tähendab, et neid ei ole kasutanud mitte ainult toimetajad ise, vaid ka nende pereliikmed, kes suurema tõenäosusega kohtlevad panni tavainimese kombel ehk ei pööra liigselt tähelepanu sellele, milliste söögiriistadega pannile läheneda ja kuidas seda pesta. Just nii oleme taganud selle, et pannid on saanud täiesti tavalise koduköögi kohtlemise osaliseks. Keegi meelega neile liiga pole teinud, aga ka siidikinnastes ei ole nendega toimetatud.