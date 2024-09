Tuntud poekett panustab lisauuringutega omamärgitoodete kvaliteedi tagamisse

„Praegune majandusolukord on pannud tarbija olukorda, kus madalam hind ja kampaaniapakkumised on eelistatumad valikud. Sellega koos langetatakse kahetsusväärselt ka ootusi toidu kvaliteedile. Oleme püüdnud leida lahenduse, et muutuvate ostuharjumustega koos säiliks siiski võimalus tarbida kvaliteetset ja toitainerikast toitu. Tänaseks aasta müügil olnud omabrändi tooted Well Done’i sarjas täidavadki seda eesmärki. Maxima kliendid on need hästi vastu võtnud – seda kinnitab nii müügistatistika kui ka kaubamärgiteadlikkus,“ selgitab Maxima müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa.

Maxima tuli möödunud aasta suvel kõigis kolmes Balti riigis turule omakaubamärgiga Well Done, mille valikus on praeguseks üle 700 kvaliteetse ja taskukohase hinnaga toote. Tegemist on piirkonna ühe suurema omabrändi tootesarjaga. Tänu laiale tootesortimendile ja suurematele tellimusmahtudele tootjatelt on jaeketil võimalus pakkuda oma klientidele ühteaegu nii kvaliteetset kui ka hea hinnaga tooteid, andes alternatiivi tuntud kaubamärkidele, mille hinnaklass on kallim.

„Well Done’i tooted on valmistatud Euroopas. Näiteks sellised rahvusköökidele omased tooted nagu pasta, kastmed või hoidised on toodetud riikides, kus on nende valmistamise traditsioon pikk ja kvaliteedinõuded kõrged,“ lisab Terasmaa.

Euroopa üks juhtivaid sõltumatuid uuringuid pakkuv laboratoorium J. S. Hamilton on andnud Well Done’i tootesarja kiiresti riknevate toodetele märgise „Verified Guality“, mis kinnitab, et toode on testitud sõltumatus akrediteeritud rahvusvahelises laboris ning vastab sellele tootekategooriale Euroopa Liidus kehtivatele kvaliteedi- ja toiduohutusnõuetele. Laborid on sertifitseeritud vastavalt ISO/IEC 17025 ja teistele rahvusvahelistele standarditele, mis tagavad uuringu usaldusväärsuse ning vastavuse parimatele teadustavadele.