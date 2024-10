Aitame koos enneaegseid lapsi!

Tartu Ülikooli Kliinikum võtab igal aastal vastu umbes 2600 last, kellest ligi 700 on enneaegsed. Nende laste jaoks tähendab Concord Birth Flow mobiilne käru suurt võimalust ellu jääda ja olukorrast tervena välja tulla. Käru on varustatud kõigi vajalike seadmetega, et nõuetekohaselt jälgida ja ravida beebisid, kes vajavad lisatoetust. Sel moel haigla varustuse täiendamine välistab vajaduse kiireloomulise nabanööri lõikamise järele ehk võimaldab beebil jääda ema lähedusse ja oodata rahulikult, kuni nabanööri on võimalik sulgeda. Tänu Concord Birth Flow mobiilsele kärule vähenevad ka sünnitustüsistused ning lapse pikaajalise puude risk.