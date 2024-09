KUULA | Peakokk Inga Paenurme aus sissevaade koolitoidu probleemidele: koolisöökla pole restoran, vaid iseteenindusbuffee, kus tuleb arvestada 1000 inimese eelistustega

„Tänapäeval on koolis buffee, kus kõik on eraldi. Isegi salatid ei ole enam koos vaid porgand on eraldi, paprika on eraldi, tomat on eraldi. Sa saad ise kombineerida ja ikka ei sobi. Tihti on kriitikute tagasisides väga isikuline lähenemine, mis mulle isiklikult meeldib või ei meeldi. Aga võtame suuremad koolid, kus on 600 või koguni 1400 last. Seda sama toitu peavad sööma 1400 last erinevast kodust, erineva isuga, erineva rahvusega. Ja nad kõik peavad sellest ühest toidukorrast saama kätte kõik vajalikud toitained,“ selgitab Inga. „See ei ole restoran ja sellest ei saa mitte kunagi restorani. See on alati iseteenindusbuffee, soovitab ta alustuseks hakata asju õigete nimedega nimetama. „Kui ma saaksin väita et me kasutame kõige värskemat toorainet, siis see oleks võimatu. Tänase hinnaklassi juures ei ole see võimalik. Me kasutame parima hinna ja kvaliteedi suhtes toorainet.“