Nuikapsast on meil aedviljalettidelt võtta aasta ringi, aga omamaine mahlane ümar juurikas on ikkagi parim. Nuikapsas on kapsaline, mis pärineb tõenäoliselt Põhja-Euroopast. Vili kujutab endast juure laienenud osa. Nuikapsas moodustab oma ümara mugulja osa osaliselt maapinnale ja viljast hargnevad välja peenikesed varred ja söödavad lehed.