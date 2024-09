Eesti Koolitoidu Liit taunib liialt varajasi söögivahetunde: ükski laps ei suuda enne kella kümmet süüa suppi ja magustoitu

„Me ei saa vist hakata kunagi rääkima kvaliteetsest koolitoidust, sest meil on vaja kõigepealt lõpetada see ebavõrdne kohtlemine koolitoidu pakkumises. Koolitoidu liit tegeleb järjepidevalt murekohtadele osutamisega, koolikokkade motiveerimisega ja koolitoidu edendajate esile toomisega. Kõigi nende tegevuste ühine eesmärk on viia koolitoit ühisesse väärtusruumi, sest ainult nii me saame hakata ühiskonnas koolitoidu „tähtsust“ tõsiselt võtma. Koolitoidu pakkumine jaguneb Eestis kahe osapoole vahele, aga selle korraldus on väga erinev, mis aga suures plaanis teebki koolitoidu pakkumise ebaühtlaseks, kuigi tarbijarühm on sama.