FOTOD | Viru toidutänaval avati kaks uut restorani

Han`s tänavatoidu restoran on tuntud Hiina restorani Han`s noorem veli, mille märksõnaks on värskelt valmistatud Hiina tänavatoit Hiina kokkadelt. Restorani lemmiktoitudeks on Lanzhou ramen, Hiina pelmeenid ja Dan-Dan nuudlid. Lanzhou ramen on käsitsi tehtud nuudlitega veiseramen. See soojendav leem on esimese aastatuhande lõpus valitsenud Tangi dünastia ajal leiutatud supp, mida oleks lihtne valmistada ja mis sobiks ka moslemitele. Põhja moodustavad kohapeal käsitsi valmistatud pehmed nisujahu nuudlid, mille saladuseks on õige taina tõmbamise tehnika. Sojakastet ei kasutata, veiseleent maitsestatakse ürtide ja soolaga. Seetõttu on supp kergem ja leem läbipaistvam. Lisandiks saab kasutada rohelist sibulat, loomulikult keedetud/marineeritud muna, veiseliha ja tšilliõlisid.