Prisma hinnahääletus: hääleta oma lemmiktoodete hinnad alla

Viimased aastad on näidanud, et inimesed hoiavad pingsalt silma peal oma ostudel. Paljude jaoks tähendab see hoolikat planeerimist ja ostukoguste piiramist. Samuti eelistatakse kategooriate soodsamaid tooteid, sealhulgas omabränditooteid, mille valikut Prisma pidevalt laiendab.