Koristamine kui tüütu kohustus: kaks nippi, mis muudavad kodu koristamise lihtsamaks

Avad kapi ja viis erinevat vahendit vaatavad vastu, siis hakkad otsima lappe ja vaatad, kus sa mida kasutada võid – kui tüütu. Kas tuleb tuttav ette? Universaalsed puhastusvahendid on suurepärane lahendus kiireteks koristusteks. Need võimaldavad puhastada erinevaid pindu – olgu see siis köögikapp, vannitoa kraanikauss või plekk põrandal. Ainult ühe vahendiga võid puhastada mitut pinda, nii saad kiiresti kodu puhtamaks. Loomulikult on suurpuhastuseks vaja siiski ka spetsiaalseid vahendeid, mis eemaldaksid efektiivselt raskemini eemaldatavat mustust, nagu katlakivi või rasv. Sellist puhastust ei pea aga tegema nii tihti, kui suudad jooksvalt enam-vähem pinnad puhtana hoida.

Nädal on täis toimetusi ja reede õhtul tulevad külalised, aga kodu pole just kõige puhtam ning aega napib ka suuremaks koristuseks, sest söök on vaja samuti valmis teha. Ilmselt on igaüks meist sellises olukorras olnud. Puhastuslapid päästavad sind hetkedel, kui vajad kiiret lahendust. Olgu selleks kleepuvad käejäljed ukse peal või puru köögilaual – üks kiire pühkimine puhastuslapiga teeb imet. Maximast saad kaasa haarata ka niisked salvrätikud kodu koristamiseks, et hoida neid maja erinevates kohtades viimase hetke hädaolukordadeks. Need sobivad suurepäraselt kodu värskena hoidmiseks hetkedeks, mil sa tõesti ei jaksa suuremat koristust ette võtta.