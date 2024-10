Saame tuttavaks: Eesti staarid, kes panevad end proovile „MasterChef Eesti“ kuulsuste hooajal

Endine raadiohääl ja praegune Eesti Olümpiakomitee turundusjuht Margus Kiiver hakkas kokkamisega tõsisemalt tegelema koroona perioodil. Söögitegemise juures meeldib Margusele jälgida protsessi, kuidas toorainest saab roog. Margus ise ütleb, et on pisut tänavatoidu poole kaldu ning armastab valmistada rammusaid roogasid, kust ei puudu ka teravus. Saates on ta võtnud kindla eesmärgi ammutada kogemusest maksimum ehk jõuda võimalikult kaugele.