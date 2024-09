Tähista nädalalõppu! Häbematult maitsvad võisaiad vaarikamoosiga on ühteaegu nii magusad kui soolased ja pakuvad tõelist elamust

Kouign-amann (hääldatakse „qi:n-a-ma:n“) on häbematult maitsev saiake Prantsusmaa Bretagne’i regioonist. Bretooni keeles on kouign „kook“ ja amann „või“. Võikook on tehtud võiga kihistatud pärmi-lehttainast, mille kihtide vahele raputatakse lisaks suhkru ja soola segu. Suhkur karamellistub küpsedes ja muudab ühtaegu magusa ja soolase saiakese tõeliseks elamuseks. Vaarikatoormoosiga on kouign-amann vastupandamatu.