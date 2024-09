KUULA | „Tervis toidust“: sportlase toitumise A ja O - kuidas teadlike toiduvalikutega endale seatud eesmärke toetada?

Puhkuste periood on selja taga ning sellega seoses naasevad paljud harrastussportlased oma tavapärase treeningrutiini juurde ja spordiklubid ning palliväljakud muudkui täituvad spordisõpradega. Võib öelda, et tugevam harrastusport, millega kaasnevad ka veidi suuremad eesmärgid kui lihtsalt toonuses püsimine, on viimastel aastatel Eestis muudkui populaarsemaks muutunud. Sellest, kui oluline roll on ka harrastusspordi juures toitumisel ja mida tasuks kohe eriti tähelepanelikult jälgida tänases episoodis sporditoitumise spetsialisti Teele Tiidtuga arutamegi.