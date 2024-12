Prantsuse köögi klassik: nii luksuslik, aga samas nii kodune kalasupp bouillabaisse - selle roaga selgusid „MasterChefi“ finalistid

„MasterChef Eesti“ on selgunud: finaaliväärilise bouillabaisse`i valmistasid Keili ja Taavi, kes said Kohvri ja Mardiga koos pääsmed laupäevasesse finaalsaatesse. Antti jaoks jäi see roog paraku saates viimaseks. Aga vaatame nüüd lähemalt, mis toiduga üldse tegu on ja kuidas seda kodus valmistada.