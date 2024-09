Oh-la-la, nii pika koostisainete nimekirjaga retsepti ei ole ma vist küll varem kirjutanud. Aga kui pilk peale visata, on tegu täiesti arusaadavate ja poes müügil olevate toiduainetega. Lihtsalt see roog on nii mitmetahuline ja rikkalik.