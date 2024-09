FOTOD | Eestist saadeti Jaapanisse teele maailma esimene DNA sertifikaadiga meelaadung

Euroopa Komisjoni 2023. aasta kevadel avaldatud uuringute kohaselt kahtlustati koguni 46 protsendi importmee puhul siirupi lisamist ning 320 võetud proovist lausa 147 puhul oli alust arvata, et need ei vasta Euroopa Liidu meedirektiivi nõuetele. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) Jaapani turu projektijuhi Tsubasa Yoshito sõnul on Jaapanis sama mure. Jaapanis müüakse mett aastas ligikaudu 47 000 tonni, millest tervelt 45 000 tonni imporditakse. 71% imporditud meest pärineb Hiinast. „Meepettus on üha suurem probleem, võltsitud ja importmett müüakse ehtsa ja kodumaisena. DNA-testitud mee kasutuselevõtt suurendaks tarbijate kahtlusi testimata mee suhtes, luues eeldused rohkema kvaliteetse mee turulepääsuks. Nordmel on tõestanud, et kui ettevõte on hästi ette valmistatud, teeb vajalikud investeeringud ja kasutab ainulaadset tehnoloogiat, on turule sisenemine võimalik ka praeguses raskes olukorras, kus tootmiskulud on kõrged ja jeen nõrk.“