NÄDALAMENÜÜ | Mida täna süüa teha? Road igaks toidukorraks

Kui sind vaevab iga päev üks ja sama küsimus „mida täna süüa teha?“, siis ole mureta - järgi või saa inspiratsiooni sellest nädalamenüüst, milles sisalduvad road on kõigile valmistamiseks jõukohased! Lisa need retseptid Oma Maitse Retseptiveebis ostunimekirja ja saad ühe korraga terveks nädalaks vajamineva toidukauba ostetud. Menüü planeerimine aitab ka raha kokku hoida! Soovitus: tee õhtusööki nii suur kogus, et seda jätkuks ka järgmise päeva lõunaks. Nii kulutad vähem aega söögi valmistamisele. Igaks petteks oleme välja valinud ka lõunased road, mis valmivad kiiresti ja väheste koostisosadega.