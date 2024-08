Kui sahver on juba hoidiseid täis, aga tomateid muudkui tuleb: 10 eksootilist maitseainet, millega tomatiroogadele pisut põnevamat mekki lisada

Sumahh: See Lähis-Ida päritolu maitseaine lisab tomatile sidrunilaadset hapukust ja sügavust, tuues esile tomati naturaalse magususe. Sumahhi saadakse sumahhi taime (Rhus coriaria) marjade kuivatamise ja jahvatamise teel. Marjad on sügavpunase või lillaka värvusega ning nende maitse on hapukas ja sidrunilaadne. Sumahhi kasutatakse sageli happesuse ja värskuse lisamiseks toitudele, eriti neile, kus sidrunimahl või äädikas võivad olla liiga intensiivsed, kirjutab Serious Eats.