RETSEPT | Kuidas teha maailma parimat sibulapirukat?

Sibularullid Vanaussaial

Vanaussaia külas tervitab meid Kargaja Kuke saunade ja kämpingute perenaine Piret Kukk. Kui keegi peaks küsima, mida see kahemõtteline Kargaja Kuke tähendab, siis see on siinse peaaegu et maja taga laiuva Kargaja soo tähistamiseks. Piret on Sibulatee sibulapirukameister 2022. aastast, kui saatis konkursile mitte üldsegi klassikalised sibulapirukad, vaid hoopis sibularullid. Proovi silme ette manada kaneelirullid – sibularullid meenutavad neid saiakesi. Lisaks sellele, et rullide sees on sibul, on saiakesed pealt kaetud glasuuriga.

Saame Pireti kätte suitsusauna juurest, mida on vaja uutele külalistele kütte panna. „Piret, mida on vaja maailma parima sibulapiruka valmistamiseks?“ uurime. Piret pikka mõtlemispausi ei vaja: „Kõige olulisem on kvaliteetne tooraine, ei mingit kahtlust. Sellest algab kõik“. Lisab siis juurde, et hea oleks kui küpsetajal oleks ka soojad käed ja soe süda. Oma enda võidupirukate kõige olulisemaks komponendiks on ahjusoojale pirukale peale määritav toorjuustuglasuur: „Ma tihti teengi veel nii, et lasen sibulasaiakesed kahe- või kolmekaupa plaadil üksteise külge kerkida. Kui siis kreemiga nad katan, näeb see suurem saiake välja kui kringel. Nii on maitsjad esmalt olnud segaduses: näeb välja justkui magus kringel, aga tegelikult on mõnus soolane suutäis.“

Klassikalised sibulapirukad Kolkjast

Soovime Piretile lusti puhvetite päevaks ja jõudu selleks ette valmistamisel ning liigume edasi vanausuliste külla Kolkjasse. Peamiselt külatänavalt veidi kõrvale pöörates ootab meid oma Peipsimaa Prääniku talu ees Natalja Rästas, kes on Sibulatee kõige esimene sibulapirukameister.

Tiitli saamine 2019. aasta konkursil tuli Nataljale ootamatult: „ Eks ma ikka lootsin, aga ei uskunud. Mul on ju väga tavalised sibulapirukad, sellised, mida tegid juba mu ema ja vanaema. Nende käest ma olen küpsetamist õppinud.“