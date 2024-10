Saame tuttavaks! Mesimagus vin de liqueur ehk liköörvein - kunstivorm, mida ei tohiks segi ajada portveini, vermuti või Marsalaga

Olgugi et Prantsusmaa on liköörveinid muutnud kunstivormiks, mida valmistatakse peaaegu igas veinipiirkonnas – küll erinevate nimede all ja erinevaid tehnikaid kasutades –, leidub sarnaseid nektareid ka mujal riikides. Üle piiri Hispaaniasse astudes kutsutakse neid jooke näiteks mistelles’ nime all. Segi ei tohiks neid aga ajada portveini, vermuti või Marsalaga, mille puhul kanget kohalikku napsi valatakse kääritatud veini hulka. Segi ei tohiks ajada neid jooke ka termini vin doux naturel alla koonduvate veinidega: enamasti Lõuna-Prantsusmaal, kas marjadest ’Muscat’ või ’Grenache’ valmistatud magusad veinidega, millele on käärimise lõpetamiseks ja kanguse tõstmiseks brändit juurde valatud.