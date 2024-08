Noorem põlvkond ei tea ilmselt, et selle koogi maskotiks on postiljonimütsi kandev suur punane kass nimega Artur, tegelane eelmise sajandi lastesaatest „Laupäevaõhtu isaga“. Vaid kolmest koostisainest kook on selle teadmisetagi vastupandamatult maitsev ja retsept jääb igale lapsele pähe üks-kaks-kolm.