Ekspert selgitab, kuidas erinevad kohvi valmistamise viisid joogi maitset mõjutavad

„Kohvi on pruulitud ja nauditud sajandeid ning aja jooksul on loodud ka aina enam meetodeid paljude lemmikjoogi valmistamiseks. Kui siiani on levinud tavalised kohvimasinad või isegi pätikohv, siis võib aina enamatest kodudest leida kohviseadeldisi, mille otstarvet on esimese hooga isegi raske mõista,“ märkis Läti kohvifirma Kalve Coffee kaasasutaja Raimonds Selga. „Iga kohvi valmistamise meetod mõjutab joogi maitset erinevalt. Seega tasub teada, kas kuskil on viis oma lemmikjook veelgi maitsvamaks muuta.“