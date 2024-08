Peakoka suvi: Tanel Kulbok võlub sügise superstaarist porgandist välja imelisi hõrgutisi

„Aastatega olen õppinud aru saama, et teekond lõikelaua taga ei saa kunagi valmis. Sa ei saa toidu valmistamist kunagi päris selgeks, sest see maailm on selleks liiga suur, muutuv ja alati midagi uut pakkuv. Et tuua midagi uut ja põnevat toidulauale ning otsida inspiratsiooni iseendale, on vaja päris tihti kuskile rändama minna. Mul on õnnestunud töötada pikki aastaid koos erinevate maade kokkadega, õppida tundma nende kodukohale omaseid kombeid ning erilisi tooraineid See hoiab mõtted avatuna ning pakub palju uusi ka põnevaid ideid.“