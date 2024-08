Vitamiinirikkad põldmarjad on lõpuks valmis! Tee neist lihtsat hapukoorega kooki, magusat sefiiri või mõnusalt naksakat likööri

Peaaegu musti põldmarju ehk põldmurakaid saab korjata kuni külmade tulekuni ja sügiseti võlub nende mahlasus iseäranis küpsetajaid. Musti hapumagusaid marju saad kasutada nii tortide efektseks kaunistamiseks kui ka kookide marjakatetes. Põldmari on happerikkam kui vaarikas, aga seda pole tunda, ja just see teeb temast eriti hea koogimarja. Kui kook pole sinu teema, siis valmista põldmarjadest moosi või marmelaadi – see on üks paremaid, mida serveerida pannkookide, aga ka juustuga. Põldmarjad kannatavad ka sügavkülmutamist – ruumi kokkuhoiu mõttes on parem need purustada. Ja sulanult vajuvad marjad nii ehk naa kokku.