Piilume Eesti inimeste toidukorvi: milliseid toidukaupasid ostetakse kõige enam

TOP 15 enimmüüdud toidukaupa on sinu ees

1. Piim, 1 l (kilepakendis)

2. Banaan

3. Moosipall 60 g

4. Hapukoor 20%, 500 g

5. Munad M

6. Õlu, 500 ml (purk)

7. Suhkur, 1 kg

8. Kartul (lahtine)

9. Arbuus

10. Õun

11. Kohvikoor 10%

12. Või 82%

13. Glasuurkohuke

14. Lauavesi, gaseeritud, 1.5 l

15. Porgand (lahtine)

Milliseid järeldusi saame Eesti inimeste ostukorvi kohta teha?

Eesti inimestele meeldivad piimatooted, saame seda väita TOP 50 enimostetud toote põhjal, mille artiklit kirjutades läbi töötasime. Koguni 34% neist toodetest on just piimatooted. 28% moodustavad värsked tooted ning suur lemmik, nagu näha, on just banaan, aga ka Eestile omaselt kartul, millele järgnevad kohe arbuus ja õun. Üllatajana näeme kõrgel kohal magusat moosipalli – pirukat, mis on olnud läbi aegade üks populaarsemaid saiakesi Maxima lettidel. Toode on saanud klientidelt palju kiidusõnu ja nagu näha, ütleb seda ka statistika. Ka õlu, mis on kuuendal kohal, üllatab: võib järeldada, et õllepurke pistetakse ostukorvi üsna tihti või hoiavad püsitarbijad toodet listis kõrgel kohal.

Uurime kategooriapõhiselt, milliseid tooteid ostetakse rohkem kui eelmisel aastal

Nagu moosipalli kõrge koht juba aimu andis, näitab kategooriapõhine võrdlus, et just saiakeste müük on sel aastal teinud tubli tõusu, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes veidi üle 10%. See tõusuprotsent on kategooriate lõikes üks suurimaid. Natuke lähemalt uurides näeme, et eriti palju ostavad inimesed just sõõrikulaadseid saiakesi, nende müügikasv on olnud lausa üle 100%. Küll aga tuleb siinkohal arvestada ka kaubanduslikke eripärasid, mis mõjutavad statistikat, näiteks pakkumisi, sortimendi suurendamist ja muud taolist. Teisalt näeme, et valge saia tarbimine on vähenenud ning inimesed eelistavad rohkem muid pagaritooteid.