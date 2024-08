FOTOD | Tallinnas avati kuninglikku pidusööki pakkuv fine-dining restoran Shang Shi

„Shang Shi tähendab tõlkes kuninglikku pidusööki ning veel paremini oleks pakutavat keeruline kirjeldada,“ tutvustab Bombay Clubi toitlustusdirektor Bart Dufour ning toob näiteks, et esmakordselt on Tallinna restorani menüüs tõeline Pekingi moodi valmistatud part. „Selle tõelise hõrgutise kogemiseks on vaja tellimus esitada vähemalt 24 tundi ette,“ rõhutab Dufour.

Londonist pärit Consultant Chef Chee Hwee Tong on aastate jooksul toonud Michelini tunnustuse mitmetele restoranidele. Värskelt avatud Shang Shi kontseptsiooni keskmesse on Chef Tong tõstnud tõetruud maitsed koos sügava austusega oma juurte vastu.

Toitlustusdirektor Dufour kinnitab, et Tallinna tipprestoranide skeenel on Shang Shi kirkalt eristuv. „Samas on see alles algus, sest aasta lõpus valmiv The Burman hotell toob Rataskaevu tänavale veel kaks uut tipprestorani,“ lubab Bart Dufour.