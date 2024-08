EKSPERIMENT | Lapsed valivad ise kooliasju ja annavad ausa hinnangu ema tehtud valikule

Esimesena astusid valiku ette lapsed. Nende valikusse jäi värvilisi vihikuid, päevikuid ja muid multikategelastega tarbeid, mis teadagi on laste lemmikud. Emade valikutes olid esindatud praktilisus, kuid peeti silmas ka lapse huve. Nii lapsed kui emad olid oma valikutes kiired ja enesekindlad.

Eksperimendi lõpus palusime lastel hinnata emade valitud koolitarbeid ja riideid. Milline oli tulemus? Kuigi alguses võinuks arvata, et lapsed oleksid eelistanud oma valikuid, näitas katse, et lõpuks meeldisid lastele vägagi ka enda ema valikuid. See kinnitab tõsiasja, et kuigi laste valikud võivad olla julgema ja fantaasiarikkamad, hindavad nad siiski ka praktilisust ja vanemate kogemust ning ei ole selles osas üldse mitte kriitilised. Vaata videost, kuidas eksperiment Anastassijaga välja nägi. Roi 5+ soorituse video leiad Maxima Instagramist .

Kas oled juba koos lapsega kooliks valmistuma hakanud? Maxima koolitarvete valikust leiad kvaliteetseid koolitarbeid suurepäraste hindadega, selleks, et saaksid kõik vajaliku ühest kohast.

