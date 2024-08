Peakoka suvi | Kokk ja kondiiter Kerlin Ledise hooajaline põldmarja-karamelli toorjuustukook

Kerlini kohviku nimi „Wana kooli kohvik“, mis viitab selle ajaloolisele asukohale – vana puidust koolimaja, kus nii Kerlin kui mitmed tema esivanemad koolipingis istusid. Kuigi kool enam ei tegutse, on hoone mõned aastad tagasi saanud uue ilme ja hubase sisu. Igapäevamenüü on lihtne ning kohvikupere innukust hoiavad üleval kohalike tänulikud pilgud selle eest, et nii väikeses paigas on võimalik kiirelt ja taskukohase hinnaga maitsvat lõunasööki nautida.