Peipsimaa sahver kostitab sel nädalavahetusel ehedate maitsete ja elamustega

Lisaks Peipsi toidule saab nautida kultuuriprogramme ja esinejaid, vaadata näitusi, osta kaasa kohalikku sööki-jooki, varuda sahvrist talveks vajaminev. Kõik see on ehe, päris ja naturaalne.

Euroopa kultuuripealinna aasta raames on festivalil uudselt ka õpitoad kohalikust toorainest, mida viivad läbi Vabariigi Presidendi Kantselei peakokk Taigo Lepik, Olde Hansa peakokk Emmanuel Wille ja Eesti Rahva Muuseumi restoran Pööripäev peakokk Henari Nõu. Õpitoad on külastajatele avatud laupäeval kell 12-16. Kahepäevarestoranid on avatud 17. augustil kell 11-21 ja 18. augustil kell 11-17.