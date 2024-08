Peolaua kaunistamise ekspert jagab nippe, kuidas sooja ilmaga kaunilt jooke serveerida

Suvepeod on erilised – soojad ilmad, rõõmsad külalised ja värskendavad joogid. Kuidas aga tagada, et joogid oleksid mitte ainult maitsvad, vaid ka visuaalselt köitvad? Peolaua kaunistamise ekspert ja sotsiaalmeedia sisulooja Aljona Eesmaa jagab oma lemmiknippe, kuidas sooja ilmaga kaunilt serveerida FuzeTea uusi jääteesid ja tagada, et peolaud oleks tõeline pilgupüüdja.