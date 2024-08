Antibiootikumideta kasvatatud broileriliha on sinu tervisele parem valik. Nüüd saadaval ka Maxima omabrändi Well Done tootevalikus!

Toiduvalikute mitmekesistamiseks on Maxima turule toonud omamärgi tootesarjas Well Done antibiootikumideta kasvatatud broilerilihast tooted. Sellised tooted on tähistatud märgisega „Antibiootikumideta kasvatatud“. Märgis viitab sellele, et kanabroilerid, kellelt liha pärineb, on kogu oma kasvuperioodi jooksul olnud terved ning neid pole olnud vaja antibiootikumidega ravida. Antibiootikumideta kasvatatud linnuliha pärineb Läti tootjalt Kekava.