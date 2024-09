Suurema pidulikkuseta, fanfaaride ja paraadita on Toomkuninga tänaval endise restorani Tsunft ruumidesse end mugavalt sisse seadnud bistroo Morel. Sisekujundust ei ole oluliselt muudetud ja seinad edastavad ikka sama sõnumit kui varemgi – siin saab väga hästi süüa. Samuti saab siit osta otsekui salakaubana ette tellitud oliiviõliläikelist, aromaatset, „tahan kohe kõik ära süüa“-focaccia’t. Kellele meie restoranimaastikul nimi Ratoslav Mitro või näiteks Rado, üks tema restoranidest, tuttavad on, see teab, et kvaliteedis ei tingita, maitsed on puhtad ning menüü on eelkõige Vahemere maade köögist inspireeritud.